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03.09.2020 - 19:14 | | AA

Son dakika... Bakan Koca alarm veren 5 ilin kritik rakamlarını paylaştı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 225 Covid-19 testi yapıldı, 1642 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 49 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1041 oldu.

Son dakika... Bakan Koca alarm veren 5 ilin kritik rakamlarını paylaştı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 248 bin 87'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, vaka sayısı 274 bin 943, vefat sayısı 6 bin 511 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara yüzde 4,7, İstanbul yüzde 4,61, Konya yüzde 8,78, Kayseri yüzde 6,49, Diyarbakır yüzde 8,37. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.



Son dakika... Bakan Koca alarm veren 5 ilin kritik rakamlarını paylaştı


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