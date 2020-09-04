Son dakika... Bakan Koca corona virüs salgınında alarm veren illeri tek tek açıkladı

Bakan Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Koca, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım." ifadelerini kullandı.







BAKAN KOCA'DAN DİYARBAKIR'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR



Diyarbakır'ı merkez tutarak, mevcut durumu ve sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Kararları ve önemli haberleri sizinle paylaşacağım.



Pandeminin ilk zamanlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladık. Vefat oranımızı düşük seviyelerde tutmayı başardık. Haziran başından itibaren başlayan normalleşmenin eski hayatımıza dönmek olmadığı vurgusunu yaptık.



Bayramlar, eş dost ziyaretleri, düğünler, asker uğurlamaları, taziyeler mesafenin unutulduğu ortamlar oldu. Bunun sonucunu hemen gördük.



Bu süreci aile bağlarının en sağlam olduğu gelenek ve göreneklerine en fazla bağlığı ile bilinen orta Anadolu ve güney doğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla yaşadık.



Hasta artışının olduğu iller Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak oldu.



Tüm Türkiye'de yatak ve doluluk oranlarını izlemekteyiz. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 79.

Diyarbakır'da doluluk oranı yüzde 66. Şanlıurfa'da şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74. Şırnak'ta yüzde 58.



Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir.



Temaslı taraması bu salgınla mücadelemize hayati öneme sahip.



Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak. Aksi halde tedbirler bir süre sonra yetersiz olabilir. Bu dönemde aile ziyaretlerinin ertelenmesi gerekiyor.



Bugün bahsettiğimiz 6 şehre hastaneye yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin'de hastaneler yapacağız.

Şanlıurfa şehir hastanemizin inşasına başlıyoruz. Diyarbakır için arsa belirlendi. Şırnak için ise 500 yataklı devlet hastanesi için arazi tahsis edildi.



Şehir hastanelerinin ne kadar kritik yatırımlar olduğu salgın döneminde bir kez daha görüldü.



SORU - CEVAP



(Ek ödeme) Bu dönemde çalışan sağlık çalışanlarımız yoğun özveride bulundu. İzinleri olmadı, evlerine gidemediler. Bunun karşılığı bir ödeme ile yeterli olmaz. Buna rağmen imkanlar içerisinde, biz filyasyon çalışmalarında devri olan hekimlerimiz de olmak üzere bir çalışma yapıldı. Bugün veya yarın yayınlanır. Ek ödeme yapılıyor olacak. Aile hekimlerimiz için ek ödeme getirilmiş oldu. Covid hasta takibi ile birlikte getirilmiş oldu. O da aynı genelge ile yayınlanmış olur.



Maskeyi yoğun olarak kullanmak ve mesafeyi uygulamakla grip gibi başka hastalıkları da engellemiş olacağız.



(Kısıtlama olacak mı?) Burada kritik bir durum diye gelmedim. Ciddi bir yükseliş vardı, bir takım tedbirler alındı.

Bu 6 ilde 3 hafta öncesine göre vaka azalışları oldu. Tedbirleri aldığımızda sonuçları alabileceğimizi göstermek açısından önemli. Vaka azalışları gördük. Bu açıdan bundan sonraki süreçte, vatandaşların maske mesafe ve temizlik noktasında özen göstermelerini istiyoruz.