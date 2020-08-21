Son dakika... Bakan Koca dikkat çekti: Unutturacak kadar sarsıcı!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19’u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır" mesajını paylaştı.