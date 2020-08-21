21.08.2020 - 09:11 |
Son dakika... Bakan Koca dikkat çekti: Unutturacak kadar sarsıcı!
Gelen son dakika haberine göre, corona virüs vakalarıyla ilgili uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısına dikkat çekti.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19’u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır" mesajını paylaştı.