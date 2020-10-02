MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca 'düşüş devam ediyor' diyerek açıkladı
ABONE OL
02.10.2020 - 19:57 | | AA

Son dakika: Bakan Koca 'düşüş devam ediyor' diyerek açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu. Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor." dedi.

Son dakika: Bakan Koca 'düşüş devam ediyor' diyerek açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 282 bin 657'ye çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, hasta sayısı 321 bin 512, vefat sayısı 8 bin 325, ağır hasta sayısı 1455, aktif hasta sayısı 30 bin 530 oldu.

Bugün iyileşen sayısı yeni hasta sayısından fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Bakan Koca düşüş devam ediyor diyerek açıkladı

Milliyet'te Haftanın Özeti (2 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabük Valiliği duyurdu: Yeni koronavirüs kararı

Karabük Valiliği duyurdu: Yeni koronavirüs kararı

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

KYK burs ve KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite bursu nasıl alınır?

KYK burs ve KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite bursu nasıl alınır?

Sıradaki Haber