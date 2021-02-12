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12.02.2021 - 16:19 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi | Bakan Koca duyurdu! Aşılananların sayısı 3.5 milyonu geçti

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı yaptıranların sayısının 3.5 milyonu geçtiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 'Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı' dedi.

Son dakika haberi | Bakan Koca duyurdu! Aşılananların sayısı 3.5 milyonu geçti

Bakan Koca açıklamasında, 'Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı' dedi.

Son dakika haberi | Bakan Koca duyurdu Aşılananların sayısı 3.5 milyonu geçti

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