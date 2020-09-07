Son dakika: Bakan Koca en çok vaka artışı olan ili açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.