07.09.2020 - 20:52 |
Son dakika: Bakan Koca en çok vaka artışı olan ili açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 covid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
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