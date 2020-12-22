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22.12.2020 - 21:34 | | AA

Son dakika... Bakan Koca 'ev içi bulaşma'ya dikkat çekti: Yüzde 85'e kadar yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.

Son dakika... Bakan Koca 'ev içi bulaşma'ya dikkat çekti: Yüzde 85'e kadar yükseldi

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." ifadesini kullandı.



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