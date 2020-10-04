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04.10.2020 - 19:22 |

Son dakika: Bakan Koca 'fırsat vermeyelim' diyerek kritik rakamları paylaştı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu. Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi. Koca yaptığı değerlendirmede, "Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Koca 'fırsat vermeyelim' diyerek kritik rakamları paylaştı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.

Son dakika: Bakan Koca fırsat vermeyelim diyerek kritik rakamları paylaştı

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