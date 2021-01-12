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12.01.2021 - 19:06 |

Son dakika: Bakan Koca koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu! Uzun bir aradan sonra ilk kez oldu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi." dedi.

Son dakika: Bakan Koca koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu! Uzun bir aradan sonra ilk kez oldu

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.

Son dakika: Bakan Koca koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu Uzun bir aradan sonra ilk kez oldu

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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