Son dakika: Bakan Koca koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu! Uzun bir aradan sonra ilk kez oldu

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.