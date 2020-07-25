Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı! İşte o şehirler...

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:



Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.









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