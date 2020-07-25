25.07.2020 - 20:05 |
Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı! İşte o şehirler...
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu. Bakan Koca paylaşımında corona virüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı illeri de saydı.
Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.
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