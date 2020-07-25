MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı! İşte o şehirler...
ABONE OL
25.07.2020 - 20:05 |

Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı! İşte o şehirler...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu. Bakan Koca paylaşımında corona virüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı illeri de saydı.

Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı! İşte o şehirler...

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.


Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı İşte o şehirler...


Türkiye'nin 3 günlük corona virüs tablosu

Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı İşte o şehirler...


Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı İşte o şehirler...


Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı İşte o şehirler...




Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı! Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı! Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 'İkaz ediyoruz' dedi ve uyardı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 'İkaz ediyoruz' dedi ve uyardı!

Sıradaki Haber