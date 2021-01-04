Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.