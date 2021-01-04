MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...
ABONE OL
04.01.2021 - 19:27 |

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulunduZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı! Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı! Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet