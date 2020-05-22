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22.05.2020 - 18:34 |

Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti: 484 bin 808 kişiye seyahat izni

İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu bildirdi.

Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti: 484 bin 808 kişiye seyahat izni

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ve refakatçileri için seyahat izin belgelerinin, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden verildiği anımsatıldı.

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Bugün saat 18.00 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 484 bin 808 ifadeleri yer aldı.

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