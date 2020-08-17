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17.08.2020 - 13:09 | | DHA

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastaya yapılan tıbbi müdahalenin yer aldığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız" notuyla paylaştı.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir hastaya tıbbi müdahale yapılırken çekilen fotoğrafı, "Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız" notuyla paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. Covid-19'un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan entübasyonla verilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Bakan Koca paylaştı Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız

Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
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