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11.05.2020 - 20:31 | | AA

Son dakika | Bakan Koca 'tedbirlere uyarsak' diyerek açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

Son dakika | Bakan Koca 'tedbirlere uyarsak' diyerek açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda 1114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | Bakan Koca tedbirlere uyarsak diyerek açıkladı İşte son durum

 

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