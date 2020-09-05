MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bakan Koca 'tedbirlere uymak zorundayız' diyerek rakamları açıkladı
ABONE OL
05.09.2020 - 19:55 | | AA

Son dakika! Bakan Koca 'tedbirlere uymak zorundayız' diyerek rakamları açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 278 bin 228, can kaybı 6 bin 620 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir" dedi.

Son dakika! Bakan Koca 'tedbirlere uymak zorundayız' diyerek rakamları açıkladı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika Bakan Koca tedbirlere uymak zorundayız diyerek rakamları açıkladı

 

 

 

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiasına yanıt geldi

"Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiasına yanıt geldi

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Koronavirüs tablosu 5 Eylül - Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Koronavirüs tablosu 5 Eylül - Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Sıradaki Haber