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09.05.2020 - 19:43 | | AA

Son dakika | Bakan Koca 'toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı' deyip corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739, iyileşen hasta sayısı 89 480 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, vaka sayısı 137 bin 115 ve vefat sayısı 3 bin 739 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

'İYİLEŞEN SAYISI 90 BİNE YAKLAŞTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Koca toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı deyip corona virüste son durumu paylaştı

Son dakika | Bakan Koca toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı deyip corona virüste son durumu paylaştı

Son dakika | Bakan Koca toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı deyip corona virüste son durumu paylaştı

Son dakika | Bakan Koca toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı deyip corona virüste son durumu paylaştı

Son dakika | Bakan Koca toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı deyip corona virüste son durumu paylaştı

 

 

Son dakika | Bakan Koca toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı deyip corona virüste son durumu paylaştı

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