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27.06.2020 - 20:12 |

Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı

Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.


Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti


Türkiye'nin 3 günlük corona virüs tablosu şöyle:


Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti


Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti


Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti




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