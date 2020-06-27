Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:



İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.









Türkiye'nin 3 günlük corona virüs tablosu şöyle:





















