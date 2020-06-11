11.06.2020 - 20:25 |
Son dakika... Bakan Koca 'vakaların %85’i iyileşti' diyerek corona virüste kritik bilgiler paylaştı
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye corona virüs tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.
Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye corona virüs tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.