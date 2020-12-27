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27.12.2020 - 23:57 |

Son dakika: Bakan Koca yine vurguladı: Aşı zorunlu olmayacak

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının zorunlu olup olmayacağıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Son dakika: Bakan Koca yine vurguladı: Aşı zorunlu olmayacak

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak.

 

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