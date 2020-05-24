24.05.2020 - 02:52 | | AA
Son dakika... Bakan Koca'dan bayram mesajı: Her zamankinden yakınız
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
"Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun."
Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:
"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."
'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.