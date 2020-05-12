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12.05.2020 - 22:05 |

Son dakika: Bakan Koca'dan bir uyarı daha: Virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir” dedi.

Son dakika: Bakan Koca'dan bir uyarı daha: Virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı. Bakan Koca, “Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan korona virüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın” ifadelerini kullandı.

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