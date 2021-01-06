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06.01.2021 - 20:17 | | AA

Son dakika.. Bakan Koca'dan DSÖ ile kritik görüşme! Son gelişmeler ele alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek.

Son dakika.. Bakan Koca'dan DSÖ ile kritik görüşme! Son gelişmeler ele alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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