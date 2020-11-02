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02.11.2020 - 09:29 |

Son dakika... Bakan Koca'dan Elif paylaşımı! Hayat bir kez daha kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif için bir mesaj paylaştı.

Son dakika... Bakan Koca'dan Elif paylaşımı! Hayat bir kez daha kazandı

Bakan Koca, Twitter'daki mesajında, enkaz altından 65 saat sonra çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu. İşte o mesaj;

"HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI"

İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" dedi.

Son dakika... Bakan Kocadan Elif paylaşımı Hayat bir kez daha kazandı

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