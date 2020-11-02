02.11.2020 - 09:29 |
Son dakika... Bakan Koca'dan Elif paylaşımı! Hayat bir kez daha kazandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif için bir mesaj paylaştı.
Bakan Koca, Twitter'daki mesajında, enkaz altından 65 saat sonra çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu. İşte o mesaj;
"HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI"
İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" dedi.