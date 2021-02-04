MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca'dan 'erken tanı hayat kurtarır' paylaşımı
ABONE OL
04.02.2021 - 20:55 |

Son dakika: Bakan Koca'dan 'erken tanı hayat kurtarır' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kanserde erken tanının önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca, "Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Koca'dan 'erken tanı hayat kurtarır' paylaşımı

Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır.

Katarlı iş insanının fidye için rehin alındığı iddiasına 2 tutuklamaHatay'ın İskenderun ilçesinde, Katarlı iş insanını fidye istemek için rehin aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Atmaca' geliyor! Dosta güven, düşmana korku salacak

'Atmaca' geliyor! Dosta güven, düşmana korku salacak

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Katarlı iş insanını fidye için rehin almışlardı... Flaş gelişme!

Katarlı iş insanını fidye için rehin almışlardı... Flaş gelişme!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet