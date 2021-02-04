04.02.2021 - 20:55 |
Son dakika: Bakan Koca'dan 'erken tanı hayat kurtarır' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kanserde erken tanının önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca, "Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır.
Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır. pic.twitter.com/mEZ8Hi4DHQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2021