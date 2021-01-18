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18.01.2021 - 23:26 | | AA

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş aşılama açıklaması: 1. aşamanın 2. adımına geçiyoruz

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Koca, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

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2. ADIMA GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının yarın başlayacağı bilgisini verdi.

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