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25.12.2020 - 18:05 |

Son dakika... Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! 'Önemli oranda düşüş kaydedildi'

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul için açıklamada bulundu

Son dakika... Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! 'Önemli oranda düşüş kaydedildi'

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.

Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldıNevşehir'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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