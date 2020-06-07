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07.06.2020 - 17:34 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş uyarı: Lütfen izin vermeyin

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske uyarısı yaptı. Bakan Koca açıklamasında, 'Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin' dedi.

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş uyarı: Lütfen izin vermeyin

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

KULLANILMIŞ KORONAVİRÜS MASKESİ ve eldivenler, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin.

Son dakika: Bakan Kocadan flaş uyarı: Lütfen izin vermeyin

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