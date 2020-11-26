26.11.2020 - 20:44 |
Son dakika... Bakan Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması: İkinci doz uygulaması bugün başladı
Gelen son dakika haberine göre; Bakan Koca 'Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.