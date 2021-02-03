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03.02.2021 - 21:34 |

Son dakika: Bakan Koca'dan korkutan mutasyon açıklaması: Sınır tanımadan yayılıyor

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu" açıklamasını yaptı ve kritik uyarılarda bulundu. Koca, "Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Koca'dan korkutan mutasyon açıklaması: Sınır tanımadan yayılıyor

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Koca,  "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım." ifadelerini kullandı.



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