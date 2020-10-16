Son dakika... Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...



Salgına karşı alınması elzem tedbirleri bölgesel olarak hatırlatmak istiyoruz.



Kapalı alanlarda virüsün yayılma alanı genişliyor çünkü mesafeyi korumakta güçlük çekeceğiz. Sonbahar ve kış koronavirüs için daha dikkatli olmamız gereken aylar. Aynı tedbirlerle ikisinde de korunabiliriz.



Koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir.



Dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. Bir kişiden başlayan salgının şu an 70 milyondan fazla bulaşma imkanı var.



"Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir"



Koronavirüs kişiden kişiye solunum yolu ile geçmektedir. Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir. Mart'tan bu yana maske kullanımı konusunda titizlik gösterdik. Maske yüzde 90'a kadar koruma sağlamaktadır. Eviniz dışındaki ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin. HES uygulamasından yararlanın. Herkes birbirinden taşıcıyı gibi korunmalıdır. Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor.



Ülke ülke baktığımızda umut kırıcı bir tablo var. Fransa'da bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya'da bazı katı tedbirler yeniden konuşulmaya başlandı. Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe geçtiği zaman bunu diğer bölgeler izliyor. Son haftalardaki konuşmalarımızı hatırlarsanız bazı endişelerimi açıkça paylaşmıştım.



Yaptığımız bölgesel müdahaleler ve denetimler ile artışı kontrol altına aldık. 1 ay öncesine kıyasla yayılımın önüne geçtik.



Aynı başarıyı İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Denizli'de de göstermeliyiz. Buralardaki artış tüm Türkiye için risktir.