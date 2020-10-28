Son dakika... Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle...



Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. İlk kez bir toplantıyı Ankara dışında İstanbul'da yaptık. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbuldadır. Testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'i İstanbuldadır. Tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da kontrol altına almazsak tüm bölgeler için tehlike olacak. Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir.



Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Hareket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada geçirmek için yoğun dönüşler oldu.



Salgınla savaşta disipline ihtiyacımı var. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedeli büyük olur. Ekibimle geçtiğimiz günler boyunca çalıştık. Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Pazar yerleri, toplu taşama gibi alanlarda planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, iş saatlerinin sosyal hareketlilik teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konulardır. Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır.













Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. Günde 3 kişi ile görüşeceksek 1 kişi ile görüşeceğiz. Hareketliliği 3'te 1'ine indireceğiz. Kendimizi disipline sokalım. İstanbul'da salgın tırmanışta. Temas ve hareketlilik düşürülmeli. Sonsuza kadar değil salgını kontrol altına alana kadar. Hareketi ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden taviz vermeyin. İşverenlere sesleniyorum; esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın.

Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Zorunlu olmayan ziyaretleri erteleyin. Her kapasitenin bir sınırı vardır. Bu sınırı zorlamamak tedbirlere bağlı. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor.











SORU CEVAP

(İstanbul'da hastanelerde son durum) Son dönem bahsettiğim şekliyle vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da dedik. Her geçen gün ağır hasta sayımızın arttığını da biliyoruz. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için. Sadece Kovid değil diğer hasta sayıları ile beraber rakam bu. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık alt yapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız

(Kısıtlama olacak mı?) Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.









(Ekrem İmamoğlu ile görüşme) Pandemi toplantısı değildi. İlçe belediye başkanları ile görüşüp İBB Başkanı ile görüşmeme durumu olabilir mi? Pazartesi günü ilçe belediye başkanları ile görüştük. Sonrasında İBB Başkanı rahatsızlandı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün kendim aradım, arkadaşlarım yakın takipte. Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz.



(Aşı çalışması) Yerel aşı ile 16 yerli aşımızın çalışması devam ediyor. Bu aşılardan insan çalışmasına çok yakın olan 3 aşı olduğunu söyledim.

Bugün özellikle bizim laboratuvarımızı ziyaret etmiş oldum. Hafta sonu için bir aşıda sterelize çalışmalarının biteceği söylendi. Gelecek hafta ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var.



(İstanbul'da ek tedbirler) İstanbul'da seyahat kısıtlaması şu anda düşünmüyoruz. Vatandaşımıız tedbir gösterirse üstesinden geleceğiz. Ankara'da vaka sayısı İstanbul'dan fazlaydı. Tedbirlerle bunu düşürdük. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. İstanbul'un test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor.



(Grip aşısı) Bu konu son dönem çok işlenen bir konu oldu. Dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı. Herkesin aşı yaptırma imkanı zaten mümkün olamaz. 2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz. Ortada olmayan bir aşıyı pazarlamasınlar. Aşıyı elde etmek için günden itibaren çabalıyoruz. Emin olun parasına da bakmıyoruz.



(Kimler grip aşısı yaptırabilir?) Ateş Kara: En önce sizin en hassas olanınızı korumanız gerekiyor. O yüzden liste yapılırken en hassaslar ile başlandı. Aşı temin edildikçe daha hassasa doğru gidilecek.



Bakan Koca: Önümüzdeki hafta riskli alanda çalışan sağlık çalışanlarını aşılayacağız. Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.



(İstanbul'da vaka artışı) İstanbul'da vaka artışı yüzde 62. Artış olan ilçeler Büyükçekmece, Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Kağıthane, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz diye gidiyor.