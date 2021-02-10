Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

İş yerlerimiz ekonomik planlama yapamıyor. Öğrenciler eğitim planları yapamıyor. Hayatın her alanında ön görülebilir plan yapamadığımız bir dönemdeyiz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak.

Daha önce ışığı gördüğümüz tünelin ucuna doğru ilerliyoruz.

Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir.

Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

Hep birlikte mücadele devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız.

Bugün itibariyle 2 milyon 800 bine aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılamasına başlıyoruz.

Hedef nüfusun yüzde 60'ını aşılamak.

Yarından itibaren 70 yaş üzeri Cuma gününden itibaren 60 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak üzere sisteme tanımlanacak.

Hafta sonundan itibaren kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.

Şu anda başta AB olmak üzere birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Elimizdeki verilere göre aşı koronavirüs mücadelesinde en etkili çıkış görülüyor.

Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün en önde giden yerli aşı adayımız için faz2 insan deneyi gönüllüleri aşılanmaya başlandı. Tüm dünyada aşıların devreye girişi Covid -19 mücadelesinde yeni bir umut doğmasına yol açtı. Dünyanın 3 ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir.

Mutasyon tespit edilerek 3 bin 758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelenmiştir. 23 tanesi Güney Afrika varyantı tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun bulaşıcılığını arttırdığına yönelik belirtiler var.

Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Tedbirler aynı korunma yolları da aynı.

Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Mücadeleyi kazanmak için birlikte davranmak zorundayız.

SORU CEVAP

MUTASYONLU VİRÜS

Yeni tedbirler anlamında şu an var olan tedbirlerin devamında olduğunu Bilim Kurulunun özellikle ifade etmiştim. Yeni bir tedbir düşünülmüyor. mutasyonda Bizim esas üzerinde durmamız gereken konu şu mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğu.

Bugün Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte ikinci doz aşımızı yaptırdık.