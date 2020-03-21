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21.03.2020 - 00:16 |

Son dakika: Bakan Koca'dan resmi açıklama: Ölü sayısı 9, toplam vaka sayısı 670'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsle ilgili son dakika açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Koca'dan resmi açıklama: Ölü sayısı 9, toplam vaka sayısı 670'e yükseldi
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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