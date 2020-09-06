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06.09.2020 - 12:40 | | DHA

Son dakika... Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme kararıyla ilgili flaş açıklama

Gelen bir son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Son dakika... Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme kararıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.

Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.  

Son dakika... Bakan Kocadan sağlık çalışanlarına ek ödeme kararıyla ilgili flaş açıklama

3 AY EK ÖDEME

Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personel de dahil edildi.

Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

 

 

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