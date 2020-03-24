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24.03.2020 - 00:01 | | AA

Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs nedeniyle gençlerden dikkatli olmalarını ve evde kalmalarını istedi.

Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri Kovid-19'a ilişkin uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Şimdiki gençler…'Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

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