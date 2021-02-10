10.02.2021 - 19:56 |
Son dakika: Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim için flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitime dair açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.
Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Şubat 2020 )Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Vaka sayısı kritik seviyede devam ediyor.