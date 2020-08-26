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26.08.2020 - 10:58 | | DHA

Son dakika... Bakan Pekcan: 540 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli'ndeki bir limanda bulunan konteyner içerisinde 540 kilogram kokain ele geçirildi.

Son dakika... Bakan Pekcan: 540 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi canıgönülden kutluyorum" dedi.

 

İstanbul’da silahlı, patinajlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kameradaKorona virüsle mücadele kapsamında artan vak'a sayılarına rağmen İstanbul’da birçok düğünde kurallar yine hiçe sayıldı. Bir düğün için bir araya gelen gruplar, TEM Otoyolu’nu trafiği kapatırken damat lüks otomobiliyle patinaj çekerek terör estirdi. Bir başka düğünde evlerin önünde tabancalarla havaya ateş açarak gelin çıkartırken polis kuralları hiçe sayan ve trafikte tehlikeye yol açan magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.
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