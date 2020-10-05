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05.10.2020 - 22:44 | | AA

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 12 Ekim'de yüz yüze eğitim başlıyor

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 12 Ekim'de yüz yüze eğitim başlıyor

Bakan Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı 12 Ekimde yüz yüze eğitim başlıyor

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