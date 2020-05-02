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02.05.2020 - 11:16 |

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları flaş açıklama!

Gelen son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Haziran ayında yapılacak, 'Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları' tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

Trafikte tartıştığı kadınları sopayla dövdüMERSİN (İHA) - Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı.
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