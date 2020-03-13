Son dakika! Bakan Selçuk'tan flaş corona virüs açıklaması: Mesele tatil meselesi değil!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu.

Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi.