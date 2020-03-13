13.03.2020 - 12:24 | | AA
Son dakika! Bakan Selçuk'tan flaş corona virüs açıklaması: Mesele tatil meselesi değil!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, corona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu.
Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi.
İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.