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13.05.2020 - 11:42 |

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun tek cevabı var. Okullar en güvenli şekilde açılacak. Bilimsel veriler söyleyecek" dedi.

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek 

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