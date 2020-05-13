13.05.2020 - 11:42 |
Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun tek cevabı var. Okullar en güvenli şekilde açılacak. Bilimsel veriler söyleyecek" dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek
İstanbul Sultangazi'deki fuhuş baskınında 6 kişi gözaltına alındı!İstanbul Sultangazi'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak iddiasıyla evde bulunanlardan biri "Ben tamirciyim. Televizyonu tamir etmeye geldim" dedi.