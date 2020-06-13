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13.06.2020 - 10:36 | | DHA

Son dakika... Bakan Soylu açıkladı! Hain saldırı önlendi

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.

Son dakika... Bakan Soylu açıkladı! Hain saldırı önlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi" ifadesini kullandı.

Son dakika... Bakan Soylu açıkladı Hain saldırı önlendi

Kontrolden çıkan cip ağaçların arasına daldıAnadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bir cipin yoldan çıkarak ağaçların arasına girmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
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