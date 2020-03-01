01.03.2020 - 00:02 |
Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.