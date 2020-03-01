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01.03.2020 - 00:02 |

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.

 

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