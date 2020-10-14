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14.10.2020 - 20:31 |

Son dakika Bakan Soylu bizzat duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika Bakan Soylu bizzat duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor." denildi.




Son dakika Bakan Soylu bizzat duyurdu 8 terörist etkisiz hale getirildi

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