14.10.2020 - 20:31 |
Son dakika Bakan Soylu bizzat duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor." denildi.
İki masum sivili katletmişlerdi...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 14, 2020
Hakkari’de...
Kato Marinos’ta
👍İstihbarat
👍Operasyon
👍Tam isabet
8️⃣ terörist öldürüldü...
İçimiz soğumadı
Katledenlere de hesap sorulacak!