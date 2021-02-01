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01.02.2021 - 12:32 |

Son dakika... Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurdu

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun yapıldığını duyurdu.

Son dakika... Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı
DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı
ve tutuklandı!
Operasyon sona erdi

Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz

Son dakika... Bakan Soylu DEAŞın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurdu

Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktüŞANLIURFA’da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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