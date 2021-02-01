01.02.2021 - 12:32 |
Son dakika... Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurdu
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;
DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı
DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı
ve tutuklandı!
Operasyon sona erdi
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