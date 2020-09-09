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09.09.2020 - 00:32 | | AA

Son dakika! Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Ele geçirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.

Son dakika! Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Ele geçirildi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda kapsamında uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

Son dakika Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Ele geçirildi

Polisten kına gecesi baskınıBursa'da corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona, polis ekipleri baskın yaptı. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.
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