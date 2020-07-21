21.07.2020 - 13:13 | | DHA
Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada, 5 milyon 134 bin kök kenevir, 1,5 ton esrar ele geçirildi. Son bir ayda 50 milyon 250 bin kök kenevir, 10 ton esrar ele geçirildi" dedi.
Erzurum'da sokak ortasında kadına şiddet!Erzurum’da, 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını saçlarından tutup, küfrederek darbetmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin 'polisi arıyoruz' diye tepki gösterdiği kişi, ''ara, sana ne'' deyip, şiddet uygulamaya devam etti.