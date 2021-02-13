MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma
ABONE OL
13.02.2021 - 18:59 | | AA

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.



 

 

    Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştıNijerya'da serbest bırakılan 9 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet