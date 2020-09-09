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09.09.2020 - 12:05 |

Son dakika... Bakan Soylu müjdeyi vermişti! Kavuştular

Gelen bir son dakika haberine göre; HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16’ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bakan Soylu da dünkü açıklamasında 16. kavuşmanın bugün gerçekleşeceğinin müjdesini vermişti.

Son dakika... Bakan Soylu müjdeyi vermişti! Kavuştular

HDP binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin teröristlerin elinden kaçarak teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan Erdal Çetin'in ailesine kavuştuğu bildirildi. Böylece evladına kavuşan aile sayısı da 16'ya yükselmiş oldu.

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Anneleri, tarih yazıyor! 16. kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek... Çalışıyoruz, Devamı da gelecek' demişti.

Son dakika... Bakan Soylu müjdeyi vermişti Kavuştular

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