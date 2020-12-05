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05.12.2020 - 12:58 | | AA

Son dakika! Bakan Soylu sayı verdi! 20 bin 101 uygulama noktası

İçişleri Bakanı Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

Son dakika! Bakan Soylu sayı verdi! 20 bin 101 uygulama noktası

İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.

'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekibi, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün hastanede yatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi sürecini DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Murat Turhan, “Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti. 50-60 kişiye yakın ekip gece gündüz çalıştı" derken, Prof. Dr. Murat Yılmaz ise, “Bize geldiğinde akciğer dokusu bir bebek akciğeri kadar küçülmüştü. İğne oyası işler gibi yavaş yavaş o akciğeri açtık. Sağlıklı bir akciğer haline getirdik. Başkana şu an sorsanız bizde geçen 46 günü hatırlamaz" diye konuştu.
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